Румяная картошка с охотничьими колбасками: беспроигрышный рецепт на ужин

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Хотите сытный и ароматный обед из минимума продуктов, да так, чтобы не стоять у плиты? Попробуйте это простое блюдо с картошкой и охотничьими колбасками. Поверьте, и мужчины, и дети будут довольны!

Ингредиенты:

4 картофелины;

6 охотничьих колбасок;

3 томата;

майонез;

соль, специи.

Количество ингредиентов можете менять в зависимости от того, на сколько человек вы готовите обед или ужин.

Приготовление:

Картошку нарежьте кубиками, колбаски — кружочками, томаты — кубиками. Отправьте все ингредиенты в форму для запекания, посолите, поперчите и добавьте майонез. Перемешайте. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и оставьте запекаться до румяной корочки еще 10 минут. Готово!

Это беспроигрышный рецепт на обед или ужин! Томаты дают сочность, колбаски — пикантность, а румяная картошка впитывает все ароматы. Подавайте с зеленью.

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