Хотите сытный и ароматный обед из минимума продуктов, да так, чтобы не стоять у плиты? Попробуйте это простое блюдо с картошкой и охотничьими колбасками. Поверьте, и мужчины, и дети будут довольны!
Ингредиенты:
- 4 картофелины;
- 6 охотничьих колбасок;
- 3 томата;
- майонез;
- соль, специи.
Количество ингредиентов можете менять в зависимости от того, на сколько человек вы готовите обед или ужин.
Приготовление:
- Картошку нарежьте кубиками, колбаски — кружочками, томаты — кубиками.
- Отправьте все ингредиенты в форму для запекания, посолите, поперчите и добавьте майонез. Перемешайте.
- Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и оставьте запекаться до румяной корочки еще 10 минут. Готово!
Это беспроигрышный рецепт на обед или ужин! Томаты дают сочность, колбаски — пикантность, а румяная картошка впитывает все ароматы. Подавайте с зеленью.
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