Рулет из рульки — мясное «медвежье ухо» дома или как шефы удивляют

Рулет из рульки — мясное «медвежье ухо» дома или как шефы удивляют

Если вы любите мясные деликатесы, но не хотите покупать готовое «медвежье ухо», этот рецепт рулета из свиной рульки станет отличным решением. Домашнее блюдо получается сочным, ароматным и не уступает по вкусу магазинному.

Ингредиенты

Свиная рулька — 0,7 кг

Чеснок — 10 зубчиков

Черный молотый перец — по вкусу

Приправа для мяса — по вкусу

Соль — по вкусу

Рукав для запекания

Приготовление

Натрите свиную рульку солью, молотым перцем и 6 зубчиками тертого чеснока. Поместите мясо в рукав для запекания, завяжите края. В большой кастрюле доведите воду до кипения, опустите рукав с рулькой и варите на медленном огне 3 часа. Достаньте рульку, дайте ей остыть и аккуратно удалите косточку. Натрите мясо оставшимися 4 зубчиками чеснока, приправьте черным перцем и выбранной приправой для мяса. Отварную морковь нарежьте тонкими полосками и положите внутрь рульки. Плотно сверните мясо в рулет и надежно свяжите ниткой. Оберните рулет пищевой пленкой и положите под пресс на ночь для плотной фиксации формы.

Домашний рулет из рульки отлично подойдет как праздничное блюдо или сытная закуска для семейного стола. Попробуйте приготовить сами и удивите гостей вкусом!

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