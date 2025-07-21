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21 июля 2025 в 22:11

Рулет из рульки — мясное «медвежье ухо» дома или как шефы удивляют

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы любите мясные деликатесы, но не хотите покупать готовое «медвежье ухо», этот рецепт рулета из свиной рульки станет отличным решением. Домашнее блюдо получается сочным, ароматным и не уступает по вкусу магазинному.

Ингредиенты

  • Свиная рулька — 0,7 кг
  • Чеснок — 10 зубчиков
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Приправа для мяса — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Рукав для запекания

Приготовление

  1. Натрите свиную рульку солью, молотым перцем и 6 зубчиками тертого чеснока. Поместите мясо в рукав для запекания, завяжите края.
  2. В большой кастрюле доведите воду до кипения, опустите рукав с рулькой и варите на медленном огне 3 часа.
  3. Достаньте рульку, дайте ей остыть и аккуратно удалите косточку.
  4. Натрите мясо оставшимися 4 зубчиками чеснока, приправьте черным перцем и выбранной приправой для мяса.
  5. Отварную морковь нарежьте тонкими полосками и положите внутрь рульки.
  6. Плотно сверните мясо в рулет и надежно свяжите ниткой.
  7. Оберните рулет пищевой пленкой и положите под пресс на ночь для плотной фиксации формы.

Домашний рулет из рульки отлично подойдет как праздничное блюдо или сытная закуска для семейного стола. Попробуйте приготовить сами и удивите гостей вкусом!

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.

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