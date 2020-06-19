Руководство «Зоозащиты» обвинили в массовом усыплении собак

https://static.news.ru/photo/c50b68ec-b240-11ea-83b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководителя приюта из Псковской области «Зоозащита» Веру Короткову подозревают в массовом усыплении собак. Слухи об этом появились после публикации в СМИ заявления Юлии Матвеенко, одной из тех, кто стоял у истоков общественной организации.

По словам Матвеенко, в приюте много лет практиковалось усыпление собак — больных, агрессивных и тех, кому не находилось места в вольере. При этом в группе приюта «ВКонтакте» появлялись посты о пристройстве, пишет «ПЛН».

Вера Николаевна Короткова всегда усыпляла и рядила поток животных. Признаюсь. Я тоже усыпляла. «Зоозащита» потому и была успешным брендом. Некрасивые, больные, количественный перевес — усыпление. Так приобреталась слава, такой вот ценой. Считаю себя мразью, так как принимала участие во всём этом, — сказала Юлия Матвеенко.

Как отметила, в свою очередь, первый председатель приюта Эльвира Якунина, организация превратилась в частную лавочку, построенную на лжи. Посты о счастливом пристройстве животных размещались в группе, когда тех уже не было в живых.

Зоозащитница призывает жителей не бежать с бездомными животными сразу в приют, а попробовать сначала самостоятельно их пристроить, иначе переполненные вольеры могут повернуть доброту совсем в другую сторону.

Есть свидетели, которые привозили собаку-инвалида, спинальника. Был пост огромный, что её под Питер новые хозяева увезли, а она была усыплена сразу, — уверят Якунина.

Сама руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова считает появившуюся информацию следствием женской мести.

Скоро напишут, что я собак ем. Вынесенное сейчас на всеобщее поругание — это очень старое грязное бельё. К сожалению, в приютах бывают усыпления, это вынужденная мера и единичные случаи, — сказала она.

При этом Короткова затруднилась назвать точное число «единичных случаев», произошедших со времени регистрации «Зоозащиты» в 2009 году. Она призналась, что давно, возможно, у неё были какие-то ошибки в работе, и заверила, что готова ответить, если нарушила законодательство.

Как ранее писал NEWS.ru, Эдгард Запашный ответил на обвинения зоозащитников, утверждающих, что дрессировщики Большого Московского цирка мучают животных.