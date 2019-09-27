https://static.news.ru/photo/29ecd1d8-e13b-11e9-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: yspu.org

Учащаяся Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) Алан Ерох утверждает, что может быть отчислена из-за участия в ЛГБТ-акциях. Руководство вуза не связывает грозящее студентке отчисление с её общественной деятельностью.

О том, что Ерох может быть отчислена, ей сказал один из преподавателей. Согласно аудиозаписи разговора, причиной тому является ЛГБТ-активизм. При этом преподаватель поинтересовался у студентки, стоит ли при угрозе отчисления продолжать отстаивать свои убеждения.

В отделе по связям с общественностью ЯГПУ онлайн-изданию « 7х7 » пояснили, что у Ерох есть академическая задолженность по итогам летней сессии. При этом добавили, что об общественной деятельности студентки ничего не знают.

Ранее News.ru писал о подобном случае в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). По версии СМИ, один из студентов столкнулся с проявлением дискриминации со стороны руководства учебного заведения из-за принадлежности к ЛГБТ-группе. Проректор вуза по социальной работе Роман Краснов заявил, что студента могут отчислить только в случае неуспеваемости.