https://static.news.ru/photo/65bdcd42-db97-11e9-b5c4-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бут (в центре) Фото: U.S. Department of Justice/REUTERS

Руководство американской тюрьмы, где содержится осуждённый за поставки оружия россиянин Виктор Бут, отказалось передать ему DVD-диск, содержащий видеописьмо матери и слова поддержки от россиян.

Адвокат уже сделал первый запрос с тем, что это видеописьмо от матери и можно ли его передать и оставить. Но получил отказ на данный момент, — сообщила РИА Новости его супруга Алла Бут.

По словам жены, они специально выбрали такой формат послания, потому что в тюрьме можно посмотреть только DVD. Теперь семья будет искать другие варианты передачи диска. Кроме видеописьма престарелой матери, диск содержит около 200 сообщений от родных, близких и простых россиян, выразивших желание поддержать Бута.

Как писал News.ru, к Виктору Буту 18 сентября прилетели жена и дочь. Им разрешили первое свидание с момента вынесения приговора в 2012 году. Встреча пройдёт на территории тюрьмы города Марион в штате Иллинойс, где отбывает наказание россиянин.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб. Через два года предпринимателя доставили в США. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в намерении продать партию оружия колумбийской группировке и приговорил к 25 годам тюрьмы. Россиянин вину отрицает.