Руководство нижегородской больницы объяснило низкие зарплаты врачей

https://static.news.ru/photo/e0bcdfa0-9b6e-11ea-81ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Администрация нижегородской областной детской клинической больницы прокомментировало низкие зарплаты медиков. По данным руководства, причиной стало отсутствие плановых пациентов в связи с пандемией коронавируса.

В результате медицинское учреждение сосредоточилось на оказании неотложной и экстренной помощи. Незанятым сотрудникам предложили работать в приёмном отделении, оформлять больничные (если сотрудник старше 65 лет) или простой с выплатой 2/3 зарплаты, передаёт РИА Новости.

В результате некоторые работники взяли отпуск за свой счёт и ушли работать с заражёнными коронавирусом больными. Остальные оформили больничный или простой.

Вся работа была проведена с согласия работников по их личным заявлениям. Оплата по простою была произведена в соответствии с табелем учета рабочего времени, — подчеркнули в больнице.

Как писал NEWS.ru, правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачиваться в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.