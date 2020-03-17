https://static.news.ru/photo/e33db040-6867-11ea-ad41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Иностранным и иногородним студентам МГИМО во вторник, 17 марта, руководство вуза настоятельно рекомендовало покинуть общежития в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечается в сообщении, университет делает всё возможное для снижения загруженности общежитий. Студентам посоветовали покинуть свои комнаты до 20 марта.

Однако знакомые с ситуацией люди в разговоре с журналистами не стали называть принимаемые меры советами. Сообщение о выселении воспринимается многими как приказ ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Университет, в свою очередь, обнародовал документ со следующей информацией. Расселение студентов будет происходить без расторжения договоров о проживании, все учащиеся сохранят свои места. К тому же тем, кто испытывает финансовые трудности при покупке билетов, готовы помочь с деньгами в индивидуальном порядке. Также об аналогичной готовности в оказании помощи сообщили представители студенческого союза МГИМО и сообщества выпускников, передаёт BBC.

Как ранее писал NEWS.ru, в связи с распространением коронавируса студенты МГУ им. М.В. Ломоносова получили возможность перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.