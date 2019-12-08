https://static.news.ru/photo/e4b910ce-19e6-11ea-91e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Акция «Бездомный полк ФСИН» является провокационной и не отражает положения дел с обеспечением жильём сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Организатор данного мероприятия пенсионерка УФСИН России по Московской области Евгения Мальцева уже получила единовременную социальную выплату от ФСИН России, но выделенные в соответствии с действующим законодательством средства ей показались недостаточными, — приводит позицию руководства службы ТАСС.

В тюремном ведомстве добавили, что «после нескольких проигранных судов она решила записать данное видеообращение, используя доверие других сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В связи с этим призываем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы не поддаваться на провокации отдельных граждан, — добавили в пресс-службе ФСИН.

На учёте для получения единовременной соцвыплаты на приобретение жилья состоят несколько тысяч сотрудников и пенсионеров ФСИН, но ассигнования из государственной казны, как говорится в комментарии, якобы не позволяют решить проблемы одновременно. В связи с этим руководством ведомства «прорабатываются все возможные варианты по увеличению бюджетного финансирования».

Как писал NEWS.ru, ветераны и сотрудники московского и петербургского управления тюремного ведомства ранее устроили акцию «Бездомный полк ФСИН». В соцсетях они размещают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах с получением жилья.

Позднее сотрудница ведомства Елена Мальцева сообщила, что к акции присоединятся коллеги из 30 регионов. Протестующие готовы устроить пикет у стен Госдумы.