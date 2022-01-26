Руководство аэропорта в Стамбуле сообщило о возвращении в график работы

Работа Стамбульского аэропорта, остановленная накануне из-за снегопада, начала возвращаться в обычный график. На утро среды 26 января запланирован 131 рейс, сообщил гендиректор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши в Twitter. Он также добавил, что компания постепенно увеличивает число рейсов из аэропорта.

Перед тем как отправиться в аэропорт, необходимо узнать статус своего рейса, так как некоторые рейсы будут отменены, — уточнил он.

Ранее стало известно, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги. Многие туристы были вынуждены ночевать на полу, поскольку авиаперевозчики не предоставляли отели для пассажиров, чьи рейсы перенесли.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице, 28 января. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы, их доставили в терминалы аэропорта.

Сообщалось, что в авиагавани оказались заблокированными тысячи пассажиров. Как заявили телеканалу RT в Ассоциации туроператоров России, в Стамбуле находятся порядка двух тысяч туристов из России. В свою очередь в авиакомпании «Победа» сообщили, что из Турции не могут вылететь в Россию 350 пассажиров перевозчика.