В Гидрометцентре рассказали, какие регионы накроет аномальная жара

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной жаре в разных регионах России. Его слова передаёт РИА Новости.

Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает — температура выше нормы. На европейской территории [страны] наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, — пояснил Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что неестественно высокая температура продержится на всей территории РФ до середины этой недели: в Поволжье температура будет выше 25 градусов тепла, в то время как на нижней Волге она поднимется до 38–40 градусов. Якутию также ждёт аномальная для региона жара, там ожидается температура на пять-шесть градусов выше нормы. В Центральной России тепло продержится всю неделю: в понедельник температура будет колебаться от 25 до 28 градусов, а во вторник и среду поднимется до 29 градусов, во второй половине недели станет ещё жарче, однако из-за облачности жара будет ощущаться не так сильно. Вильфанд отметил, что московские термометры будут показывать всего на три-четре градуса больше, чем обычно.

Ранее Вильфанд предсказал, на какие регионы России обрушатся град, ливень и шквалистый ветер.