Руководитель «Бурановских бабушек» призвала россиян прививаться

https://static.news.ru/photo/58f09b72-9215-11eb-ac0c-96000091f725_660.jpg Анна Прокопьева Фото: annakenak/vk.com

Гражданам необходимо сделать прививку от коронавирусной инфекции нового типа, чтобы наконец вернуться к нормальной жизни. Об этом в обращении сказала художественный руководитель «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева.

Она отметила, что участницы ансамбля не могут свободно гулять, дышать, общаться с родными. «Бурановские бабушки» хотят наконец встретиться со своими слушателями. За время пандемии, подчеркнула Прокопьева, артистки накопили много энергии, которую можно подарить людям в виде танцев и песен.

Руководитель «Бурановских бабушек» сказала, что именно во время живых выступлений происходит чудо — обмен энергиями между зрителями и артистами. Это ощущение нельзя ни с чем сравнить.

Пришло время подумать и защититься — вакцинироваться. Береги себя, вакцинируйтесь, пожалуйста! — цитирует Прокопьеву телеканал «360».

Как ранее передавал NEWS.ru, народный артист России, актёр театра и кино Дмитрий Певцов эмоционально призвал россиян прививаться от коронавирусной инфекции. Знаменитость отметила, что вакцинация необходима и воспринимать прививку нужно как обычное лекарство — легко и без боязни.

Артист заметил, что он не сомневается в эффективности и безопасности российской вакцины. Он подчеркнул, что российский «Спутник V» отлично зарекомендовал себя не только в нашей стране, но и по всему миру.