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09 июня 2026 в 16:38

Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В феврале 1999 года в Москве был задержан член педофильского сообщества Blue Orchid Дмитрий Кузнецов. Мужчина разбогател на продаже видеокассет и дисков с детским порно. В обнародованных показаниях Кузнецова тот кичится, что имел обширные связи с зарубежными педофилами. NEWS.ru рассказывает историю столичного растлителя-порнографа.

$200 за кассету

Дмитрий Кузнецов был фактически экспортером порнографической продукции с участием детей. При этом работал он в основном с иностранной публикой, а сообщения от российских «единомышленников» игнорировал. Опасался, что будет раскрыт. Но местные силовики вышли на него именно через коллег из США.

Как писала газета «Петровка, 38», сигнал в Московский уголовный розыск поступил от помощника таможенного атташе США Маршала Хигера. Американские сыщики установили, что форум Blue Orchid работает из России.

Сначала удалось выйти на главного производителя контента — Тимоху, он же Владимир Тимофеев. Он снимал все порно с участием детей, а Кузнецов под ником КДВ распространял их на CD и видеокассетах через зарубежного пользователя. Во второй половине нулевых их дела шли в гору. С одной кассеты они получали $150–200.

Спустя годы Telegram-канал Baza опубликовал часть показаний Кузнецова, который откровенно рассказал следователям о своей деятельности и подельниках.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Напьюсь до беспамятства, и меня таким не трогают»

Сам Кузнецов за свои деяния отсидел дважды — в 1999 и 2002 годах. А в первый раз в несвободе провел всего лишь четыре месяца. В феврале его поймали, а в июне уже отпустили по амнистии. При этом в США по этому делу под арест попали более двух тысяч педофилов, закупавшихся в российском онлайн-магазине.

Именно из-за дела Blue Orchid были внесены поправки в статью 242 УК РФ о незаконном обороте порнографии. В 90-х по этой статье один и тот же срок в два года получали и распространители обычного порно, и те, кто продавал подобные видео с участием детей.

Кузнецов при этом признавался в показаниях, что не только продавал материалы, но и поставлял для оператора детей. Вместе с единомышленниками они в 90-х часто курсировали на «плешках» у Китай-города и Соснового Бора, где высматривали беспризорников.

Одна из жертв Кузнецова — мальчик из Рязанской области. В 11-летнем возрасте он сбежал от побоев отчима на первой попавшейся электричке до Москвы. В столице начал слоняться по вокзалам, нюхал клей, пил и употреблял наркотики. Зарабатывал на встречах с педофилами.

На глаза Кузнецову подросток попал в 14-летнем возрасте. Сразу же согласился на съемки, а в личной беседе признавался, что ненавидит некоторых, с кем ему приходилось спать ради ночлега или тарелки супа.

«Иногда такие говнюки попадались, противно вспоминать. Я и пить-то начал из-за них. Напьюсь до беспамятства, как вчера у тебя, упаду замертво. Обычно меня таким не трогают. Только иногда такая тоска накатывает, что жить не хочется», — пересказывал Кузнецов откровения юноши.

Как пишет Baza, среди беспризорных детей даже был стихийный фольклор: песни о себе и своей боли. Смысл всегда был один — никому не нужный мальчик замерзает у порога часовни в Китай-городе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одел и изнасиловал

Клиенты Кузнецова, напротив, зачастую отличались состоятельностью. Сам он рассказывает, как однажды в 90-х принимал у себя американца по имени Джордж. Тот признался, что попал в Москву по работе — он сопровождал тур поп-певца Майкла Джексона в качестве оператора. С его же протекцией, по словам Кузнецова, он бесплатно попал на тот самый концерт и даже оказался в гримерке самого артиста перед вторым отделением.

Кузнецов рассказывал, будто Джексон сидел перед ним в кресле в белой рубашке, а его лицо было неестественно бледным. По лицу исполнителя было видно, что он устал, но при виде россиянина встал, улыбнулся и довольно крепко пожал руку.

Все эти привилегии достались Кузнецову, по его словам, за то, что он познакомил Джорджа с несовершеннолетним мальчиком. Ребенок якобы явился перед американцем в совсем неприглядном виде: вещи грязные и в дырах, волосы спутанные, а на щеке то ли грязь, то ли сажа.

Джордж отвез ребенка по магазинам, обновил гардероб и привел внешний вид мальчика в порядок. При этом мужчина задержался с ребенком в ванной комнате.

После концерта Джордж выкупил у Кузнецова 21 диск и пять трехчасовых кассет. Baza отмечает, что подлинность этого рассказа Кузнецова оказалось невозможно подтвердить.

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