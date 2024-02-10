Рухнувший на дно Онежского озера Ми-8 вытащили из воды

Фото: СК РФ

Рухнувший на дно Онежского озера в Карелии вертолет Ми-8 МЧС России успешно достали из воды, передает телеканал «78». По его данным, следователи уже провели первичный осмотр летательного аппарата, потерпевшего авиакатастрофу.

Как пишет телеканал, обломки воздушного судна уложили на большие сани, чтобы оттащить их на берег. Также в субботу, 10 февраля, стало известно, что первая попытка поднять вертолет со дна не удалась: не выдержали и оборвались тросы.

Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в ночь на 5 февраля во время тренировочного полета над Онежским озером. Место падения обнаружили по сигналу с мобильного телефона командира воздушного судна. Известно, что борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он направлялся из Петрозаводска в Вытегру, но примерно в 20:35 связь оборвалась.

Позже на дне озера спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа. Погибший находился внутри машины. По данным МЧС, им оказался бортмеханик Владимир Билида 1971 года рождения. Тело подняли со дна Ладожского озера. У погибшего при себе был паспорт. Тела двух других членов экипажа найти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Оно инициировано по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.