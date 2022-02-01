РУДН объявил о переводе студентов на дистанционный формат

Российский университет дружбы народов (РУДН) переводит студентов всех факультетов на удалённый формат обучения, сообщается на странице вуза в Facebook. Ограничительная мера продлится с 7 по 27 февраля. Решение связано с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Второй семестр в РУДН начнется в дистанционном формате. С 7 по 27 февраля все факультеты (институты / академия / высшая школа) будут учиться полностью с использованием дистанционных технологий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение сделали для иностранных студентов, которые изучают русский язык на подготовительном факультете. Они продолжат заниматься очно в небольших группах по 10 человек с соблюдением санитарных норм.

Ранее стало известно, что с 7 по 20 февраля вводятся внеплановые каникулы для всех учащихся школ Ленинградской области. Это связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Кроме того, на дистанционный формат обучения перевели старшеклассников школ Санкт-Петербурга.