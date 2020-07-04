«Давно деградировал»: Рудинштейн рассказал о фатальной зависимости Ефремова

https://static.news.ru/photo/5c0b3a66-bdfd-11ea-a860-fa163e074e61_660.jpg Марк Рудинштейн Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов посла отказа признавать вину в совершении смертельной аварии в центре Москвы безобразно выглядит в глазах общественности. Адвокат Эльман Пашаев, который выбрал тактику отрицания и намёков, что за рулём мог быть кто-то другой, безнадёжно губит и уничтожает артиста в глазах общественности, считает продюсер Марк Рудинштейн.

Основатель фестиваля «Кинотавр», который много лет знаком с Ефремовым, неоднократно приезжавшим на киносмотр в Сочи, не скрывает, что удивлён новой линией защиты. Представляющий интересы артиста юрист, по мнению продюсера «несёт какую-то околесицу» и вызывает ненависть у населения.

Это ужас просто. Где он этого адвоката взял? — удивился Рудинштейн в интервью KP.ru.

Он предположил, что Пашаев относится к тому числу юристов, которые привыкли защищать мажоров, которым плевать на репутацию ради свободы любой ценой. Однако, подчеркнул продюсер, «у актеров всё-таки есть момент репутации».

При этом, по словам Рудинштейна, у Ефремова и прежде случались эксцессы, связанные с алкоголем. На «Кинотавре», по его словам, тот пил, не просыхая. Даже в номере не спал — всегда валялся, то на пирсе, то на камнях. Однажды артист едва не утонул, упав в море. К счастью, не погибнуть кумиру публики помог «собутыльник» актёр Александр Баширов, который позвал на помощь. Охрана продюсера выволокла Ефремова из воды.В расслабленной атмосфере курортного Сочи пили и другие артисты. Но Ефремов всегда пил больше всех, трезвым его почти никогда не видели, утверждает Рудинштейн.

Однажды на презентации фильма «Девушка, самолет, небо», проходившей в Киеве, пьяный Ефремов выполз на сцену перед трёхтысячным залом на четвереньках. После этого он оскорбил присутствовавшую на церемонии актрису Ренату Литвинову и уполз обратно за кулисы. Всё потому, что артиста на некоторое время упустили из виду, и тот успел напиться, поделился воспоминаниями Рудинштейн.

Миша и так не совсем нормальный человек. <...> Уже давно деградировал. Он талантливый человек, но больной... Там все было. И алкоголь и до наркотиков дело дошло, — разоткровенничался продюсер.

Однако, отметил он, несмотря на это Ефремов всегда был «хорошим парнем» и талантливым актёром, поэтому его все жалели — и коллеги, и журналисты. При этом жена Софья Кругликова как чрезмерно преданная супруга не смогла убедить мужа пройти курс лечения. Тот категорически отказывался. Сейчас она не противится странной линии защиты, потому что напугана, предположил Рудинштейн.

Он добавил, что пристрастие к алкоголю — это болезнь, которая передаётся через гены в семье Ефремовых. По его словам, отец артиста Олег Ефремов тоже время от времени уходил в глубокие запои. Это передалось сыну. Однако от пьянства его отвлекало творчество. Он мог остановиться перед съёмками или спектаклями.

Теперь же, убеждён продюсер, надо бить во все колокола, чтобы от Ефремова «убрали этого адвоката». И в этом, считает он, должны посодействовать близкие друзья актёра. Ведь особенно дурно выглядит то, что нынешняя линия защиты идёт со ссылкой на самого артиста.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если её примут. Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. После этого адвокат актёра заявил, что вопрос о компенсации будет принимать исключительно суд.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По отдельному делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

3 июля адвокат актёра заявил, что тот отказался признавать вину в ДТП. После этого появились самые разные версии того, на что будет делать упор защита. Среди основных — неисправность автомобиля, внезапное физическое недомогание у артиста и управление машиной другим человеком.