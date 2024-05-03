Руцкой устроил разнос Чубайсу и его центру изучения истории России Руцкой: Чубайсу нечего осмысливать в истории России, он предал страну и людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Руцкой

Экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу нечего переосмысливать в истории России, считает бывший вице-президент РФ Александр Руцкой. В беседе с NEWS.ru он назвал деятельность Чубайса аферой и предательством страны.

Все то, что он сделал для страны, заслуживает только уголовного преследования. Это чистого рода предательство в отношении России. Что он несет? Он автор афер, уничтоживших промышленный потенциал РФ. Что он собрался осмысливать? Развал и предательство страны? — добавил Руцкой.

По его мнению, Центр российских исследований (CRS) будет заниматься «разрушением России». Руцкой предложил Чубайсу «выпить на ночь снотворного и слабительного, чтобы утром понять, кто он такой».

Он создал этот центр, чтобы продолжать пытаться разрушить Россию, на что еще способен этот предатель? Не мы же ему дали титул рыцаря Великобритании. Угадайте, за какие заслуги он его получил. Я советую ему выпить на ночь снотворного и слабительного, чтобы он проснулся утром и понял, кто он такой, — подытожил Руцкой.

Ранее стало известно, что Чубайс является соорганизатором Центра российских исследований на факультете социальных наук Тель-Авивского университета, говорится в официальном заявлении образовательного учреждения. ЦРС будет заниматься новейшей историей России, следует из сообщения.