RTVI: желающих уйти в отставку сотрудников МВД ожидает мобилизация

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизационных граждан

Как сообщает RTVI со ссылкой на знакомого сотрудника полиции, желающих уйти в отставку сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) коснется мобилизация, даже в случае увольнения. В разговоре с телеканалом спикер сообщил, что планирующему уйти на пенсию правоохранителю сказали открытым текстом: «в случае увольнения жди повестку».

Мой друг — сотрудник МВД. Для выхода на пенсию ему надо доработать до конца года, после этого собирался увольняться. Но ему прямым текстом сказали: в таком случае жди повестку. Увольняться он теперь пока не собирается, — сообщил спикер телеканала.

Ранее Telegram-канал Baza написал о том, что всем сотрудникам МВД поступил «негласный запрет» на увольнение. По данным канала, начальство в силовых структурах говорит, что сейчас не лучшее время для ухода в отставку. Из-за этого число желающих уволиться резко сократилось.

При этом, как уточняет Baza, в ряды полиции начали возвращаться ранее ушедшие в отставку сотрудники. Большинство из них, сообщают журналисты Telegram-канала, возвращаются за бронью от мобилизации.

Ранее председатель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин рассказал, что уголовное преследование за «уклонение от призыва по мобилизации» невозможно, потому что такого понятия просто нет в российском законодательстве. По его словам, в разъяснении Верховного суда закона о частичной мобилизации нет такого аспекта, как заведение уголовного дела.