RT вернул в эфир Красовского после его скандальных высказываний

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Антон Красовский

Директора вещания RT Антона Красовского показали в эфире этого телеканала всего спустя неделю после его отстранения из-за призыва «топить и сжигать» украинских детей, выступающих против России. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остановила работу с Красовским после этих высказываний, которые она охарактеризовала как «дикие и омерзительные».

Как обратило внимание издание SOTA, Красовский появился в эфире программы «Спорт. Россия: XXI век» на канале документальных фильмов RT.

Инцидент с Красовским случился в октябре в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украины, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних, высказывающихся против России. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил вместо этого использовать розги.

Вскоре после громкого высказывания, Лукьяненко предположил, что призыв журналиста Антона Красовского топить и жечь украинских детей, хуливших Россию, был «журналистским приемом». Писатель-фантаст назвал такие высказывания недопустимыми, они, по его мнению, «должны остаться на совести» ведущего.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского.

Красовский в свою очередь принес извинения за провокационный призыв. Свои слова журналист государственного издания объяснил тем, что его «понесло».