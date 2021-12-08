RT: украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы. Ему вменяют возбуждение вражды и ненависти к россиянам, сообщает Telegram-канал RT. Речь идёт о высказываниях, допущенных на видео, опубликованных на его YouTube-канале.

В представленной копии документа от 7 декабря сообщается, что материалы проверки в отношении Цимбалюка поступили в прокуратуру из УВД ЦАО ГУ МВД по Москве. Отмечается, что журналист опубликовал на YouTube несколько роликов, в которых содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

Речь идёт о видеозаписях под названием: «Опять пробило дно: в эфире „Россия-1“ призвали вешать украинцев на фонарях», «Захарова ненавидит защитников Украины: ваши песни поперёк горла!» и других.

Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание по ней составляет до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что его не пустили в Грузию. Причину запрета въезда на территорию страны ему не объяснили. Журналист связывает это решение с тем, что он намеревался посетить в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.