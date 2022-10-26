RT: Собчак подозревают в вымогательстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой, сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам спикера телеканала, за сутки до начала обысков у коммерческого директора медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, светскую львицу успели предупредить, в связи с чем она быстро собрала вещи и улетела за границу.

Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая, — сообщает телеканал.

Ранее в Telegram-канале «Вести. Дежурная Часть» («Россия-24») написали, что задержанный Суханов дал показания против Собчак. По данным канала, подчиненный журналистки признался в ходе допроса, что телеведущая за деньги ставила «блоки» в своих Telegram-каналах («Осторожно, новости», «Кровавая барыня») на публикацию компрометирующей информации о представителях власти и медийных персонах.

На фоне обысков в загородном доме Собчак СМИ сообщили об ее отъезде в Литву через Белоруссию. По предварительной информации, журналистка приобрела билеты в Турцию и Дубай, однако на рейсы не явилась.