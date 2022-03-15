RT: Овсянниковой может грозить до 10 лет тюрьмы за плакат в прямом эфире

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая продемонстрировала в прямом эфире пацифистский плакат, находится в здании Следственного комитета, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отметил, что за акцию женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сейчас с ней работают следователи, ведущие доследственную проверку на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3. УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), — сказал собеседник телеканала.

По его словам, в случае если действия Овсянниковой будут квалифицированы по ч. 2 новой статьи, в которой речь идёт об использовании служебного положения, она может получить от 5 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщил накануне юрист и правозащитник Илья Шаблинский, в случае возбуждения против журналистки уголовного дела ей грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Инцидент на Первом канале произошёл вечером 14 марта. В ходе прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино». Первый канал начал проверку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок Марины Овсянниковой хулиганством. Он добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня Кремля.