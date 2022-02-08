RT DE Productions обжаловала решение о запрете канала RT DE в Германии

RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить решение немецкого регулятора MABB, который запретил вещание канала RT DE в Германии. Как сообщает Telegram-канал RT, компания «ни в каком виде» не отвечает за вещание канала RT DE, вопреки мнению регулятора.

В компании заявили, что вещание канала RT DE осуществляется АНО «ТВ-Новости» из Москвы, тогда как сама RT DE Productions предоставляет услуги АНО «ТВ-Новости» исключительно как производитель контента.

Мы рассчитываем, что Административный суд Берлина отменит неправомерное решение MABB, — заявили в RT DE Productions.

Как стало известно ранее, комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

В сентябре YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В частности, сообщалось, что на канал было загружено видео, нарушающее правила о распространении ложной медицинской информации о коронавирусе.