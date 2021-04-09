РСТ отреагировал на слухи о вакцинации туристов перед поездкой в Турцию

https://static.news.ru/photo/9e22f17a-9933-11eb-9a40-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальная информация об обязательной вакцинации от COVID-19 российских туристов, вылетающих в Турцию, пока не поступала, однако стороны не заинтересованы в приостановке потока путешественников, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его мнению, органы власти довольно осторожно комментируют подобные меры и «паспорта вакцинированных», поэтому «фантазировать тут не стоит». Он отметил, что прививка — хороший способ обезопасить себя и свой круг общения от инфекции.

Турецкая сторона приложит все силы к облегчению въездного режима, потому что если они не получат турпоток на майские праздники, это сильно повлияет на открытие гостиниц в самой Турции. Большинство гостиниц может не открыться до конца сезона, — цитирует телеканал «Москва 24» гендиректора туроператора Владимира Каганера.

Он отметил, что граждане РФ массово бронируют путёвки на майские праздники и летний сезон, поэтому никто не хочет, «чтобы возник какой-то коллапс, связанный с эпидемиологической обстановкой».

Пока наиболее доступным для россиян местом для летних поездок остаётся Крым. Но, как писал NEWS.ru, в летний сезон в Крыму отдых подорожает на 10–25%. Причиной стало увеличение цен на продукты, оборудование для санбезопасности, аренду гостиничных номеров, а также повышение качества услуг.