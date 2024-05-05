Россиянам назвали полезный шаг, который можно сделать в праздник Пасхи Психолог Корчагина: Пасха может стать поводом для примирения с близкими

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Праздник Пасхи можно использовать как повод для примирения с близкими людьми, посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Ирина Корчагина. По ее словам, в этот день атмосфера способствует установлению добрых отношений. Эксперт посоветовала тем, для кого праздник имеет значение, участвовать в ритуалах, печь куличи, соблюдать традиции.

Использовать праздник как повод — это идея хорошая. Примиряться с кем-то в ссоре — это полезно каждый день, можно и не ждать праздника. Но если в праздник легче, людям сложно бывает извиняться, а под этот повод можно приехать с куличом и без особых рассуждений сесть вместе, яйцами побиться, кто кого победит, почему нет, это хорошая традиция, — сказала она.

В этом году праздник Пасхи, дня Воскресения Христова у православных, пришелся на 5 мая. В храмах России прошли ночные богослужения. Состоялась служба в храме Христа Спасителя в Москве. После нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное патриаршее богослужение. В Великую субботу, предшествующую Воскресению Христову, тысячи россиян посетили православные храмы. Священнослужители Данилова монастыря провели божественную литургию, после которой прошла традиционная церемония освящения пасхальных куличей и яиц.