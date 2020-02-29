https://static.news.ru/photo/f34db0e8-5afc-11ea-81da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) поддерживает идею внести в Конституцию понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом заявил глава РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

Он отметил, что у Церкви «нет специальной позиции по этому вопросу», однако сослался на «неизменное православное учение», которое утверждает, что брак — это союз мужчины и женщины.

Каждая страна всегда должна думать о своём будущем, а наше настоящее и будущее — в чистой, здоровой, традиционной и любвеобильной семье, — цитирует Илариона ТАСС.

Митрополит подчеркнул, что Церковь «всегда будет стоять за святость брака и традиционные семейные ценности».

Он также поддержал предложение внести упоминание Бога в Конституцию. Иларион признал, что это «ничего не меняет». Тем не менее высказывание о Всевышнем «в конституции любой страны закрепляется с той целью, чтобы показать людям доброе направление, воспитывать их добрыми патриотами, в любви к своему отечеству и ближним», подчеркнул священнослужитель.

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев высказал мнение, что упоминание Бога в Конституции в историческом контексте поспособствует укреплению культуры и традиций народов России.