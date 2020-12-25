РПЦ заявила, что не выступает за запрет абортов

https://static.news.ru/photo/6b61d01c-46ef-11eb-a3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/society/putin-zayavil-chto-uslyshal-predlozhenie-platit-zhenshinam-za-otkaz-ot-abortov/

Русская православная церковь (РПЦ) не требует полного запрета абортов. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Мы не требуем [запрещать аборты], мы не занимаем такую позицию официально, Русская православная церковь. Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования, — заявил он в передаче «Час Speak» на телеканале RTVI.

Согласно закону, женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, аборт проводится по её желанию при наличии добровольного согласия. Прерывание беременности по желанию можно провести на сроке до 12 недель, позже сделать аборт можно либо при наличии социальных показаний (если беременность наступила в случае изнасилования), либо по медицинским показаниям. Список медицинских показаний устанавливает Минздрав.

Ранее сообщалось, что представители общественного движения «Мужской путь» планируют обратиться к правительству с просьбой ввести запрет на аборты за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, предполагается разработать госпрограмму, направленную на формирование у женщин стойкого неприятия искусственного прерывания беременности. Соответствующее предложение содержится в проекте резолюции по итогам конференции в Общественной палате.

Однако Минздрав РФ не поддержал исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и создание специальных учреждений для подобных процедур, рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что с 2012 года в министерстве реализуют комплексную программу профилактики прерывания беременности. Она предусматривает целый ряд специализированных мероприятий, в том числе помощь психолога.

Как писал NEWS.ru, глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский высказал идею забирать в детские дома новорождённых от матерей, которые не хотели детей, и выплачивать этим женщинам материальное вознаграждение за отказ от аборта. Президент России Владимир Путин признал её «непростой».