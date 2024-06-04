РПЦ выступила против принятия закона о гражданских женах погибших в СВО

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Принятие закона о признании законными гражданских супругов, если один из них погиб в зоне СВО, нанесет чудовищный удар по институту брака в России, заявил глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. По его словам, которые приводит ТАСС, инициатива лишит брак его юридического преимущества перед незарегистрированным сожительством.

Это такой сегодня дискуссионный законопроект, который в случае его принятия нанесет чудовищный удар по институту брака, лишив его юридического преимущества перед незарегистрированным сожительством и беспорядочными половыми связями, — заявил Лукьянов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданским женам погибших и пропавших без вести участников СВО получать те же льготы и выплаты, что и вдовам.

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение о разрешении женщинам заключать посмертный брак с погибшими участниками СВО. По его словам, эта инициатива глумлива, кощунственна и неэтична. Сожительнице погибшего бойца можно предоставить социальные льготы и без регистрации брака, напомнил он.