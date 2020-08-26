РПЦ ввела наказания за разглашение конфиденциальных сведений

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Священный синод Русской православной церкви постановил ввести санкции для священников и монашествующих, работающих в общецерковных или епархиальных учреждениях, за разглашение конфиденциальных сведений, в том числе при общении с представителями СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата. В ходе заседания Синода участники обсудили инциденты с разглашением деликатной информации клириками и монашествующими, и пришли к выводу, что такое поведение должно наказываться. Священникам за нарушение новой нормы грозит запрещение в служении на срок до года, при повторном разглашении конфиденциальных сведений — до трёх лет. Для монашествующих за этим нарушением последует отлучение от причащения Святых христовых таин на аналогичные сроки.

В постановлении Синода уточняется, что разглашать «канонические или церковно-административные сведения» разрешается с «благословения патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея».

Как писал NEWS.ru, заседание Синода 25 августа стало первым за почти шесть месяцев, которое прошло в очном формате. После обострения ситуации с коронавирусом в Москве высшие чины церковной иерархии общались дистанционно.