https://static.news.ru/photo/64ce258e-ddfa-11e9-9c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: nevsobor.karelia.ru

Силовики с собаками провели показательное задержание во время празднования перенесения мощей князя Александра Невского в Петрозаводске. Снимки торжества РПЦ появились в соцсетях.

Это у нас впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Показательные выступления. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и всё. Не наша сторона. Насколько этот эксперимент оказался удачным, пока не могу сказать, — цитирует « Фонтанка » местного священника.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как люди в камуфляже, масках и с автоматами выходят из автомобиля, а также как собака бежит на нападающего с оружием.

Кроме того, в мероприятии приняли участие казаки. Они устроили выступление с шашками.

Как писал News.ru, сотрудники Росгвардии напугали жителей посёлка Ревякино Тульской области во время празднования Дня госфлага 22 августа. В разгар торжеств на главную площадь населённого пункта прибыл автобус с силовиками, устроившими стрельбу.