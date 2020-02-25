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Глава Правового управления Московской патриархии игумения Ксения подтвердила установку камер в храмах РПЦ. ПО её словам, в некоторых церквях видеонаблюдение ведётся уже давно.

Постановление правительства предусматривает работу камер по внутренним правилам религиозных организаций. В связи с этим на записях не должно быть видно алтари и места проведения исповеди, передаёт «Интерфакс».

Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан, — подчеркнула она.

Представитель РПЦ отметила, что видеонаблюдение может быть заменено обходами в местах с ограниченным доступом. Также специальная комиссия может принять решение о нецелесообразности установки камер ан объектах с нерегулярными обрядами.

Кстати, камеры видеонаблюдения можно отключить, что хорошо известно даже детям, — добавила она.

Так, настоятель может отключить их при крещении, венчании и отпевании и других индивидуальных церемоний.

Как писал NEWS.ru, ранее настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев рассказал, что священники в Москве будут еженедельно служить молебен о спасении от эпидемии коронавируса.

Он подчеркнул, что молебен не является «панацеей или магией». По его словам, совершение молельных пений является традицией Православной церкви, в том числе во время различных эпидемий. Зуев напомнил, что в 2009 году Воронежская метрополия проводила молебны по случаю эпидемии гриппа.