Рабочая группа по координации церковных учреждений в условиях коронавирусной инфекции появилась при патриархе Кирилле. Её членами стали девять высокопоставленных священнослужителей Русской православной церкви.
Одной из заявленных задач группы стало взаимодействие с органами власти, это направление возглавил председатель синодального отдела по связям с общественностью Владимир Легойда.
Согласно
Как писал NEWS.ru, церковь призвала священников и прихожан соблюдать правила гигиены, а также утвердила текст молитвы за победу над коронавирусом.
К 23 марта в России зафиксировали 438 случаев заражения коронавирусом COVID-19 после 163 тысяч проведённых тестов. Страна закрыла границы для иностранцев и ограничила перелёты за границу.
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