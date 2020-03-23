https://static.news.ru/photo/a98aa61e-0b10-11ea-82e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Рабочая группа по координации церковных учреждений в условиях коронавирусной инфекции появилась при патриархе Кирилле. Её членами стали девять высокопоставленных священнослужителей Русской православной церкви.

Одной из заявленных задач группы стало взаимодействие с органами власти, это направление возглавил председатель синодального отдела по связям с общественностью Владимир Легойда.

Согласно опубликованным данным, другими членами группы стали управделами Московской патриархии митрополит Дионисий, председатель синодального отдела по церковной благотворительности епископ Пантелеимон, заместитель управделами патриархата епископ Савва, секретарь патриарха по Москве протопресвитер Владимир Диваков, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, зампредседателя отдела внешних связей патриархата протоиерей Николай Балашов, личный секретарь патриарха архимандрит Алексий, руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.

Как писал NEWS.ru, церковь призвала священников и прихожан соблюдать правила гигиены, а также утвердила текст молитвы за победу над коронавирусом.

К 23 марта в России зафиксировали 438 случаев заражения коронавирусом COVID-19 после 163 тысяч проведённых тестов. Страна закрыла границы для иностранцев и ограничила перелёты за границу.