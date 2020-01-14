https://static.news.ru/photo/eef5bfb8-36d5-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Фото: P. Frischknecht/blickwinkel/Global Look Press

Православной службе помощи «Милосердие» удалось собрать 18 тысяч подарков и 3 млн рублей помощи нуждающимся к Рождеству. Акция проходила с 9 декабря до 6 января.

Среди презентов — наборы сладостей, книги, вещи для тяжелобольных людей: кислородные концентраторы, специальные питание и простыни. Детям вручили игрушки, а пожилым одиноким людям — тёплую одежду, передаёт официальный сайт Русской православной церкви.

В прошлом году удалось подарить более 16 тысяч рождественских подарков. А всего за 9 лет существования акции служба «Милосердие» вручила почти 290 тысяч подарков, — говорится в сообщении.

Чтобы подарки не повторялись, организаторы предлагали их бронировать на официальном портале «Милосердия», покупать и привозить на пункт сбора. Также принять участие в акции можно было совершив пожертвование через SMS.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Русской православной церкви раскритиковали идею снижения возрастного порога для вступления в брак. По словам главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова, для юношей наиболее разумная планка — вовсе не 18 лет, а 21 год.