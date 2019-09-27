https://static.news.ru/photo/3aca924a-e1f6-11e9-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молодым людям, которые тратят время на порнографию и рукоблудие, следует сосредоточиться на семейной жизни. Такой совет дал глава Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион.

Так он ответил на вопрос одного из зрителей телепередачи « Церковь и мир » на телеканале « Россия 24 », который в своём письме пожаловался на то, что «погряз в грехах» и попросил о духовной помощи.

Мастурбация и просмотр порнографии — основной грех, который мешает мне жить нормальной христианской жизнью, — посетовал телезритель, не назвавший своего имени.

Он рассказал, что живёт в небольшом провинциальном городке, где есть церковь. Однако, как оказалось, мужчина «с батюшкой поругался» и перестал приходить на службы. В отсутствие духовной поддержки, признался автор обращения, он погряз в грехе ещё больше.

В ответ на это священнослужитель отметил, что описанное в письме, как правило, свойственно тем, кто не ведёт полноценную семейную жизнь.

Чтобы от этих грехов избавиться, самое правильное — это создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу, — посоветовал иерарх.

Он также призвал телезрителя примириться с местным батюшкой, чтобы тот наставил мужчину на истинный путь.

Ранее, как писал News.ru, в РПЦ заявили, что проблема внебрачных связей в современном обществе связана с дефицитом ответственности супругов. Там высказались против идеи легализации многожёнства, заявив, что необходимо укреплять институт семьи.