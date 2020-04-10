РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху

Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
Этот вопрос стоит решать исходя из конкретной ситуации в вашем регионе. Освящение состоится в тех церквях, где есть возможность строго обеспечить дистанцию между людьми, — цитирует «Интерфакс» представителя РПЦ Владимира Легойду.
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил, что крещенскую воду для освящения праздничной еды можно получить дома.
Как писал NEWS.ru, в РПЦ напомнили, что не запрещали ходить в храмы из-за коронавируса, но призвали следовать рекомендациям светских властей.
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