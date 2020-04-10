РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху

https://static.news.ru/photo/392a9940-7b5b-11ea-9316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.

Этот вопрос стоит решать исходя из конкретной ситуации в вашем регионе. Освящение состоится в тех церквях, где есть возможность строго обеспечить дистанцию между людьми, — цитирует «Интерфакс» представителя РПЦ Владимира Легойду.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил, что крещенскую воду для освящения праздничной еды можно получить дома.

Как писал NEWS.ru, в РПЦ напомнили, что не запрещали ходить в храмы из-за коронавируса, но призвали следовать рекомендациям светских властей.