https://static.news.ru/photo/994480ae-e22a-11e9-8f4f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Синод Русской православной церкви рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ, 8 октября. Информацию об этом озвучил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Священный Синод рассмотрит обращение 8 октября на заседании в Троице-Сергиевой лавре, — цитирует священника РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее ряд представителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции обратились к патриарху Кириллу с просьбой о присоединении к РПЦ.
В сентябре 2019-го Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето), а также всех клириков, которые желали присоединения к Русской православной церкви.