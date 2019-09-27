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Извинившийся перед Рамзаном Кадыровым за присутствие на свадьбе собственной дочери житель Чечни готов вновь попросить прощения. Он отмечает, что нарушив древние национальные запреты, он не хотел обидеть главу республики.

Я считаю, что сделал всё абсолютно правильно, принеся извинения и главе нашей республики, и всему чеченскому народу, — цитирует гражданина URA.RU. По словам собеседника издания, ему «не стоило появляться на...