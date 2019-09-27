Фото: Сергей Булкин/News.ru

Синод Русской православной церкви рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ, 8 октября. Информацию об этом озвучил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Священный Синод рассмотрит обращение 8 октября на заседании в Троице-Сергиевой лавре, — цитирует священника РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее ряд представителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции обратились к патриарху Кириллу с просьбой о присоединении к РПЦ.

В сентябре 2019-го Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето), а также всех клириков, которые желали присоединения к Русской православной церкви.

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