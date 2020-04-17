РПЦ просит допустить подготовленных священников в больницы

https://static.news.ru/photo/8cfd304a-80a7-11ea-884c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавируса все московские больницы в настоящее время закрыты для посетителей. Патриарх Кирилл и руководство РПЦ обратились к властям с просьбой допускать в медучреждения священников для оказания духовной помощи больным, находящимся там в тяжёлом состоянии.

Священноначалие, святейший патриарх обратились к власти с просьбой как-то эту проблему разрешить. Мы понимаем требование врачей и ни в коей мере не подвергаем сомнению обоснованность их требований, — цитирует РИА Новости главу синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Он пояснил, что в Москве есть 20 подготовленных священников, которые проинструктированы и готовы работать в этой ситуации при соблюдении всех санитарных норм. Они готовы оказывать духовную и психологическую помощь не только больным, но и врачам. Легойда отметил, что речь идёт о священниках, не имеющих несовершеннолетних детей, либо вдовых, либо иеромонахах.

Как писал NEWS.ru, ранее Легойда сообщил, что Русская православная церковь находится в сложном материальном положении из-за последствий распространения коронавируса. Он отметил, что ситуация экономически тяжёлая и она, естественно, сказывается на храмах. При этом в епархиях готовят меры поддержки наиболее пострадавших приходов. Он уточнил, что священнослужитель и его семья живут исходя из того, что ему жертвуют на приход, и рассказал о случаях, когда прихожане просили у священника номер карты, чтобы поддержать духовенство своего храма.