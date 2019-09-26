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Русская православная церковь (РПЦ) призвала не мешать следствию по делу настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что необходимо воздержаться от эмоций.

Священнослужитель напомнил о презумпции невиновности. Причастность Стремского к преступлениям может установить только суд.

Несмотря на это Легойда подчеркнул, что на время следствия священник запрещён в служении, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что следствие предъявило обвинение Стремскому по трём статьям УК РФ. Согласно данным Ленинского районного суда, священника обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.