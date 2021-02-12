РПЦ призвала не задерживать случайных людей на протестах

https://static.news.ru/photo/f5d4534a-6dfb-11eb-9bba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики не должны задерживать на акциях протеста людей, которых в них не участвуют, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Виновные должны нести ответственность за нарушение закона, а невиновные не должны становиться жертвами преследований, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, известны случаи, когда представители силовых структур задерживали людей, которые не принимали участия в митингах, а просто оказались рядом с местом его проведения. Он уверен, что такие случаи должны быть исключены.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии, где он лечился от отравления. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.