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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал о защите от коронавируса. По его словам, верующим следует отказаться от участия в массовых мероприятиях кроме церковных служб.

Исключение в посещении церквей стоит делать жителям тех стран, в которых введены законодательные запреты, как в Италии, сказал он в видеообращении, опубликованном на портале «Иисус».

Если в стране вашего проживания возникнут соответствующие ограничения, церковное священноначалие предупредит об этом, — подчеркнул он.

Священник отметил, что людям, чувствующим недомогание, не нужно ходить в храм, так как есть вероятность заразить окружающих. Кроме того, на территории некоторых государств могут быть введены специальные меры гигиены при причастии, несмотря на «исцеляющее воздействие» самого обряда.

Причастие святых Христовых тайн — это святыня, оказывающая исцеляющее воздействие на тело и душу человека. Сам Бог присутствует в Святых дарах и защищает того, кто их причащается. Однако в тех странах, где вирус получит широкое распространение, возможно соблюдение особых правил гигиены, вплоть до употребления одноразовых ложек для причастия, — заключил Иларион.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 141 401 человек, умер 5371, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 51 заболевшем COVID-19.

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