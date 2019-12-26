https://static.news.ru/photo/ac683a80-27e5-11ea-ae25-fa163e074e61_660.jpg Феодор II Фото: Wikimedia

На заседании Священного синода Русской православной церкви принято постановление о прекращении поминовения Александрийского патриарха Феодора II, который в ноябре признал раскольническую Православную церковь Украины.

Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним, — процитировал постановление в своём Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В постановлении также указывается, что церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви сохранится, кроме тех, кто поддержал или поддержит в будущем «легализацию украинского раскола».

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу столичного подворья Александрийской православной церкви. Православную церковь Украины (ПЦУ) в настоящее время, помимо Константинополя, признали главы Элладской и Александрийской православных церквей. Именно с этим и может быть связана приостановка работы подворья.