Проблема внебрачных связей в современном обществе связана с дефицитом ответственности супругов и отцов в частности, уверены в Русской православной церкви (РПЦ). Таким образом в религиозной организации прокомментировали предложение легализовать в России многожёнство.
Зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что положение как любовницы, так и «какой-то там по счёту» жены унижает достоинство женщины.
Равным образом унижают достоинство мужчины внебрачные связи любого свойства, — сказал священнослужитель.
По его словам, авраамические религии должны сообща укреплять позиции прочного союза между одним мужчиной и одной женщиной. Проблему бесправия внебрачных детей Кипшидзе предложил решать укреплением правовой ответственности их биологических отцов, передаёт «
Ранее News.ru писал, что председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин назвал целесообразным узаконивание многожёнства. Таким образом, по его словам, можно будет защитить как женщин, так и детей.