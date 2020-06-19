РПЦ получила президентские гранты

https://static.news.ru/photo/9bb5fbb6-b23f-11ea-a0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Русская православная церковь получила финансирование по итогам конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году. Деньги выделили на просветительские проекты религиозной организации.

Победителями конкурса оказались приходы Рыбинской, Хабаровской, Переславской, Саратовской, Калужской, Кемеровской, Казанской и Волгоградской епархий, говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Калужская епархия получит деньги на проект «Ковчег — детям»: представители церкви будут присматривать за детьми и проводить с ними развивающие занятия. Приход храма Страстей Господних в Саратове использует средства на изучение старейшего некрополя Саратовской области — Воскресенского кладбища. Полученную после исследований информацию опубликуют в Интернете в виде интерактивной карты.

Московский Высоко-Петровский монастырь направит деньги на организацию археологических экспедиций в Псковскую, Ярославскую и Владимирскую области.

Ранее NEWS.ru писал, что Единый реестр социально ориентированных НКО появился в России. В перечень войдут около 24 тысяч организаций. Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В перечень попали организации, получившие с 1 января 2017 года субсидии по программам, реализуемым госорганами, обладатели президентских грантов и поставщики социальных услуг.

Также сформирован реестр НКО, которые наиболее серьёзно пострадали от пандемии коронавируса. По предварительным данным, в него могут войти 17,5 тысячи организаций.

Включённые в реестры НКО смогут получить льготные кредиты, им дадут отсрочку по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за использование имущества. Также они будут временно освобождены от проверок и необходимости подавать отчётность.