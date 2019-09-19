https://static.news.ru/photo/037cc88e-daef-11e9-b1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В РПЦ объяснили причину своей публичной критики возможного исключения из школьной программы преподавания основ разных религий. Причина — в отсутствии взаимопонимания с Минпросвещения РФ по данному вопросу.

Консультации проводились, проводятся, и публикация этого заявления стала определённым результатом этих наших консультаций и встреч. К сожалению, вынуждены были вынести эту тему в публичную плоскость. И в силу того, что как раз таки проекты ФГОС были также опубликованы без консультаций с нами, — заявил РИА Новости руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела иеромонах Геннадий (Войтишко).

В проекте нового Федерального государственного образовательного стандарта основы православия, ислама, буддизма и иудаизма исключены. От былого разнообразия осталось только две дисциплины по выбору: «Основы светской этики» и «Мировые религиозные культуры».

Ранее News.ru писал, что глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин национальной трагедией. Он считает их слабыми и полагает, что происходит это из-за малодетности и «женского воспитания». В противовес он приводит патриархальный уклад.