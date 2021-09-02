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РПЦ ответила Зюганову на сравнение учения Христа с коммунизмом

12:42, 02 сентября 2021
РПЦ ответила Зюганову на сравнение учения Христа с коммунизмом Фото: BAO/imageBROKER.com/Global Look Press
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Русская православная церковь считает неуместным сравнение учения Иисуса Христа с коммунизмом, которое допустил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Зюганов заявил, что Христос был первым коммунистом на планете, и сравнил Нагорную проповедь с моральным кодексом строителя коммунизма. «Положите их рядом — один в один», отметил лидер КПРФ в эфире радио «КП».

Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий, — цитирует агентство ответ Кипшидзе Зюганову.

Отмечается, что сам Зюганов призвал изучать Библию, чтобы «многое понимать». 

Ранее Зюганов заявил, что российские власти преждевременно отказались от практики смертной казни. По его словам, общество ещё не созрело для моратория на высшую меру,

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