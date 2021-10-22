РПЦ ответила на заявление Илариона об обязательной вакцинации священников
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
01:14, 24 октября 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви Владимир Легойда прокомментировал слова митрополита Илариона об обязательной вакцинации священников от коронавируса. Представитель РПЦ не видит необходимости прививать всех поголовно, к тому же у кого-то может быть медотвод, заявил Легойда в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».
Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать [вакцинироваться], всё-таки мы выступаем за свободные решения человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации, — сказал священник.
Легойда подчеркнул, что митрополит Иларион, выступая за вакцинацию, высказал исключительно собственное мнение, а не мнение руководства РПЦ.
Ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести обязательную вакцинацию для священнослужителей от коронавируса. По его словам, это необходимо, так как представители духовенства контактируют с большим количеством людей.