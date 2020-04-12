РПЦ ответила на критику свердловского губернатора из-за толп в храме

https://static.news.ru/photo/e48ce11c-7ceb-11ea-97a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатеринбургская епархия прокомментировала критические высказывания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за большого числа верующих в храме. Там заявили, что не следует делать выводы по одной фотографии.

В целом в церкви пришло меньше людей, чем обычно в Вербное воскресенье, заявила пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Не стоит по одному фото судить о том, как прошло сегодняшнее богослужение в храмах. Может сложиться очень поверхностное впечатление, — подчеркнула она.

По её словам, в РПЦ понимали, что в храмы придут люди, для которых это связанно с «острой необходимостью», и соблюдали все меры безопасности, передаёт «Интерфакс».

Настоятель храма Целителя Пантелеимона, фотография из которого была в посте руководителя региона, считает, что снимок не отражает реального положения вещей.

Если бы в этот день автор поста посетил храм Пантелеимона Целителя, он бы увидел на службе порядка 50 человек в масках (исключительно постоянные прихожане), разместившихся согласно разметке на расстоянии 1,5 метров друг от друга, — сказал он.

Священник отметил, что губернатор получил только фотографии, сделанные снизу, тогда как сверху это было заметно.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Русской православной церкви по связям с общественностью Владимир Легойда заявил, что не понимает причин, по которым прихожане московских храмов могли получить штрафы в Вербное воскресенье.

По его мнению, до 13 апреля на верующих не распространяются ограничения по коронавирусу.