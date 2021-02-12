РПЦ отреагировала на инцидент с брошенными на морозе детьми в Москве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Государственные меры поддержки женщин с детьми необходимо усилить. При этом лучше всего помочь в начале кризисных ситуаций в неблагополучных семьях, заявила журналистам глава направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Мария Студеникина. Таким образом она прокомментировала инцидент в столице, когда мать вывезла троих детей в лес в Новой Москве, раздела и оставила на морозе.

Ситуация ужасная. Необходимо тщательно разобраться в причинах психического расстройства матери. Со своей стороны готовы оказать помощь пострадавшим детям и их родным. За девять лет мы сталкивались с разными случаями, имевшими в себе потенциал трагического исхода, — цитирует её РИА Новости.

По её мнению, сложности в семье могли начаться из-за материальных проблем. Уход мужа, отсутствие поддержки со стороны родных, и иногда данные сложности сразу «обрушиваются на женщину», и такие испытания способна выдержать далеко не каждая. Студеникина считает, что в подобных ситуациях гражданкам необходимо помогать: организовать общение с психологом, юристами, обеспечить недостающими вещами, продуктами питания, обучением и досугом.

Накануне стало известно, что трое детей, которых мать вывезла в лес в Новой Москве, раздела и оставила на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что ещё немного — и последствия нахождения детей на морозе могли быть необратимыми.

11 февраля поздно вечером 33-летняя многодетная мать доставила своих детей на территорию лесополосы, раздела их и обнажилась сама. Следствие считает, что подозреваемая имела умысел на убийство детей. Очевидец происходящего сообщил об этом в полицию. Детей с разными стадиями обморожения госпитализировали, мать также попала в больницу. Следователи намерены проверить состояние её психического здоровья.

По данным Telegram-канала «112», младшему из пострадавших детей год, среднему — два года, старшему — 10 лет. По некоторым данным, гражданка пыталась отомстить своему мужу после ссоры. Женщину задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) УК РФ, писал NEWS.ru.