https://static.news.ru/photo/9c3c6462-65eb-11ea-865f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) не откажется от проведения служб и обрядов даже в случае более масштабного распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Вместе с тем он отметил, что на вопрос об обеспечении безопасности людей РПЦ будет отвечать в каждом конкретном случае в зависимости от степени распространения заболевания. Он заверил, что Церковь будет прислушиваться к городским властям и медикам, так как её задача — «заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов».

Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения, — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он также призвал отвергнуть бытующее представление о том, что переносить простуду «на ногах» — это доблесть. Это чревато осложнениями не только для самого человека, но и для окружающих, напомнил священнослужитель. Простуженным людям он рекомендовал сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем.