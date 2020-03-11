https://static.news.ru/photo/b992c172-6380-11ea-945f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) подготовит перечень художественной литературы, рекомендованной для чтения детьми и подростками.

Как рассказал председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), список будет сформирован и опубликован уже в 2020 году, передаёт ТАСС.

Ранее в РПЦ заявили, что угроза лишиться возможности причащаться опаснее заражения коронавирусом. Таким образом представитель РПЦ при европейских международных организациях архимандрит Филипп (Рябых) прокомментировал ограничение богослужений в ряде стран Европы. Он сравнил ситуацию с закрытием церквей во времена СССР. По словам архимандрита, тогда это делалось по распоряжению безбожных властей, а сегодня работа храмов ограничивается из-за опасений за здоровье прихожан, писал NEWS.ru.