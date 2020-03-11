Русская православная церковь (РПЦ) подготовит перечень художественной литературы, рекомендованной для чтения детьми и подростками.
Как рассказал председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), список будет сформирован и опубликован уже в 2020 году,
Ранее в РПЦ заявили, что угроза лишиться возможности причащаться опаснее заражения коронавирусом. Таким образом представитель РПЦ при европейских международных организациях архимандрит Филипп (Рябых) прокомментировал ограничение богослужений в ряде стран Европы. Он сравнил ситуацию с закрытием церквей во времена СССР. По словам архимандрита, тогда это делалось по распоряжению безбожных властей, а сегодня работа храмов ограничивается из-за опасений за здоровье прихожан, писал NEWS.ru.
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