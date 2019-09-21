Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион положительно отреагировал на инициативу о повышении возраста продажи алкоголя крепостью выше 16,5 градуса с 21 года.
Чем более затруднительным будет доступ к крепким алкогольным напиткам у молодых людей, тем это будет лучше для их здоровья, — отметил священник.
По его мнению, уровень потребления алкоголя в стране снижается благодаря совокупным усилиям государства и церкви, передаёт «
Ранее News.ru писал о том, что продажа алкогольных напитков в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 кв. м в скором времени может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», поддержали в правительстве РФ.