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Россияне должны быть аккуратнее, так как пик угонов автомобилей в России приходится на октябрь, сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, в группе риска находятся владельцы японских, корейский и российских машин. Авто среднего класса обычно угоняют, чтобы разобрать на запчасти, которые будут в дальнейшем проданы. В полиции отметили,...